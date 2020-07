Covid-19, tre nuovi positivi in Puglia, uno nel barese

La Regione Puglia ha comunicato nel pomeriggio di ieri, 4 luglio, che sui 1820 tamponi effettuati. Riguardano persone residenti nella Città Metropolitana di Bari, nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed in Salento. Il totale dei contagi da inizio pandemia è quindi salito a 4.536 risultanti da 186569 test rino-oro-faringei. Tutti i tamponi sono stati quindi inviati, come da protocollo, all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Non si registrano per fortuna decessi in Puglia nelle ultime ore, col totale delle vittime che per il terzo giorno consecutivo resta fermo a. Nella ex provincia di Bari i decessi sono stati in totale 151. Quella più colpita è la Capitanata conLa situazione attuale è diin regione. In 21 restano in ospedale, mentre le terapie intensive sono fortunatamente vuote dal 22 giugno scorso. In 89 si stanno curando in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Di un caso non si conosce se sia ricoverato o a casa. La buonissima notizia è quella dell'aumento ulteriore dei guariti: sui 4.536 infettati da inizio emergenza sanitaria,Infine è opportuno ribadire che a Giovinazzo non ci sono attualmente residenti positivi. La cittadina è covid-free ufficialmente dal 24 giugno scorso.