Covid-19: superati i 90mila guariti in Puglia

22 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sono 91.416 i guariti in Puglia dal Sars CoV2 da inizio pandemia. Il dato è stato reso noto nella serata di ieri dalla Regione Puglia, che ha registrato altre 1513 guarigioni nelle ultime 24 ore.Sono stati anche effettuati 2971 tamponi rinofaringei nella giornata di ieri, 15 febbraio, e 345 sono risultati positivi al virus (l'11,61% del campione totale). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test, dai quali sono emersi complessivamente 135501 casi di positività (il 9.42% del campione totale).Purtroppo la Puglia piange altre 22 vittime, col totale da inizio emergenza sanitaria salito a 3621. Tra questi decessi, uno solo ha riguardato il barese, con il computo nella nostra Area Metropolitana che è di 1154 morti.Attualmente i pugliesi positivi al Covid-19 sono quindi 40464 (1190 in più rispetto a domenica), il 3.7% dei quali, pari a 1504 posti letto, è ricoverato in ospedale. Un dato confortante perché racconta di 16 in meno con riferimento al bollettino domenicale. Infine 38960 persone sono in isolamento domiciliare. Un dato che per fortuna sta scendendo nelle ultime giornate.A Giovinazzo non vi sono aggiornamenti ufficiali da qualche giorno ed i dati sulla curva epidemiologica sono fermi al 9 febbraio. Gli attualmente positivi sarebbero 139, mentre il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 674. I guariti sono stati 535, mentre sono morte 9 persone, comprese tra i 57 ed i 91 anni.