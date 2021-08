Covid-19, superati i 3000 attualmente positivi in Puglia

Decessi

Sono 3033 gli attualmente positivi in Puglia. Superata la soglia dei 3000, senza tuttavia pesare (per ora) troppo sul sistema ospedaliero.Di questi, in 2924 si stanno infatti curando a casa, mentre sono 109 (+1) i ricoverati. Tra di essi ci sono anche 15 pazienti in terapia intensiva (+3), dato che inizia a preoccupare.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.982 tamponi rinofaringei, 241 dei quali (pari all'1.72%) hanno fatto emergere altrettante nuove positività. Da inizio pandemia sono 257.188 i pugliesi infettatisi e 247.483 pazienti sono guariti (94 nelle ultime ore).Si registra un morto nella giornata di ieri, purtroppo nel barese, dove non si verificavano morti da alcuni giorni. Il computo triste delle vittime sale dunque a 6672. Di seguito il riepilogo:2278 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto723 Provincia Bat678 Provincia di Lecce391 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore. L'ultimo report comunale raccontava di 10 positivi sul territorio cittadino.