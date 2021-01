Covid-19: scende la percentuale di positivi, ma aumentano i ricoverati in Puglia

AUMENTANO I RICOVERI IN OSPEDALE

15 DECESSI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE

Scende la percentuale di positivi su tampone in Puglia, ma aumentano i ricoverati nei nostri ospedali per Covid-19. È il dato che emerge dal bollettino diffuso nella serata di ieri, 13 gennaio, dalla Regione.I nuovi contagiati sono stati 1.082 su 10.221 test rinofaringei effettuati, pari al 10,58% del totale. Percentuale tuttavia sempre superiore (ormai da settimane) alla media nazionale, ferma all'8,99%. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1143261 test, dai quali sono emersi complessivamente 104578 casi di positività (il 9.14% del campione totale).La Puglia diverrà molto probabilmente zona arancione dopo l'emanazione del nuovo Decreto Legge governativo, atteso nelle prossime ore.I nuovi contagiati sono così distribuiti nelle varie province pugliesi:435 Area Metropolitana di Bari217 Provincia Bat118 Provincia di Foggia110 Provincia di Taranto104 Provincia di Lecce92 Provincia di Brindisi5 residenti fuori regione1 caso di provenienza non notaVa segnalato l'aumento concomitante di ricoveri in ospedale: secondo i dati ufficiali sono occupati 1406 letti (+14 nelle ultime 24 ore) e 165 persone si trovano in terapia intensiva.Sono stati purtroppo registrati anche 15 decessi nella giornata di ieri: 5 nel barese, 3 nel foggiano, 3 nella Bat, 2 nel tarantino, 1 in provincia di Brindisi, 1 nel leccese. I morti pugliesi dall'emergenza sono 2755, 851 dei quali risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di BariAttualmente sono 55.478 i pugliesi positivi al Sars CoV2, ben 228 in più rispetto al rilevamento precedente. Di questi, oltre il 97% si sta curando a casa con sintomi lievi o non tali da predisporre una degenza in ospedale (53.907).Incoraggia infine il dato sui guariti: sono complessivamente 46.345 da inizio pandemia, 839 solo nelle ultime ore.A Giovinazzo sono state contagiate dal virus 474 persone: di queste 280 sono guarite, 7 sono stati i decessi e 187 pazienti sono attualmente positivi.