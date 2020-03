Covid-19, rafforziamoci in Puglia: 4mila euro alla Regione

Saranno destinati al conto corrente unico aperto dalla Regione Puglia per sostenere la sanità pubblica durante l'epidemia del Covid-19 i fondi raccolti da alcuni cittadini giovinazzesi. La sottoscrizione per far fronte all'emergenza del Coronavirus, aperta nei giorni scorsi sulla piattaforma online di crowdfundingha raccolto finora più diIeri il comitato promotore, composto daha fatto sapere che la somma confluirà direttamente nelle casse della Regione, che potrà così utilizzarla per le esigenze che ritiene più impellenti. C'è ancora qualche giorno di tempo per contribuire all'iniziativa, considerato che la sottoscrizione chiuderà lunedì 25 marzo. Con l'auspicio che partecipino quanti più cittadini possibili.