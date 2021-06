Covid-19, nessun decesso nelle scorse ore nel barese. Due le vittime in Puglia

La situazione pugliese

Il dato di Giovinazzo

L'Area Metropolitana di Bari non ha fatto registrare decessi per Covid-19 nelle ultime ore. Due purtroppo le vittime pugliesi, una in Capitanata ed un'altra nel tarantino. Il computo dei morti per Sars CoV2 in Puglia è quindi salito a 6592 e 2265 risiedevano nei comuni del barese.Nella nostra regione sono stati registrati 169 contagi nelle ultime 24 ore (emersi dall'analisi di 8053 tamponi, pari al 2,06% del totale), 60 dei quali riferiti a persone che vivono nell'Area Metropolitana di Bari. Di seguito il riepilogo:60 Area Metropolitana di Bari32 Provincia Bat28 Provincia di Taranto24 Provincia di Brindisi17 Provincia di Foggia7 Provincia di Lecce1 residente fuori regioneAttualmente in Puglia ci sono 11311 positivi al virus e 11042 sono i pazienti che si stanno curando a casa con sintomi curabili a domicilio. I ricoverati in ospedale scendono a 269 (-14 rispetto al lunedì) e 22 sono i posti letto occupati nelle terapie intensive.234546 pazienti sono guariti da inizio pandemia, 1440 solo nelle ultime ore.A Giovinazzo ci sono attualmente 14 pazienti contagiati e nessuno è in gravi condizioni. Dall'inizio della pandemia sono state 17 le vittime e 1232 i giovinazzesi che hanno contratto il virus. 1201 sono guariti.