Covid-19, nessun decesso e nessun contagio nella domenica pugliese

Nessunda Covid-19 in Puglia nelle ultime ore. È questo l'incoraggiante responso del bollettino regionale diramato nella serata di ieri, 5 luglio. Domenica libera dal virus dalle nostre parti, nonostante riaperture e arrivi da altre regioni.I tamponi effettuati ieri sono stati 1637 e tutti hanno dato esito negativo. In totale, da inizio pandemia, ne sono stati fatti 186569 ehanno dato esito positivo. Le vittime restanoAttualmente in Puglia rimangonoaffette da Coronavirus, ma solo 20 di essi sono ricoverati in ospedale. In 89 si stanno curando in isolamento domiciliare e in un caso non è stato reso noto dove si trovi il paziente infetto.I guariti sono 3.881 su 4.536 persone ammalatesi in regione e per fortuna le nostre terapie intensiveDi seguito le due tabelle riassuntive su contagi e decessi complessivi suddivisi per province.1494 Città Metropolitana di Bari1169 Provincia di Foggia660 Provincia di Brindisi522 Provincia di Lecce381 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione157 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori Regione