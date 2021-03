Covid: 19 morti e 955 guariti nelle ultime ore in Puglia

955 guariti

La situazione attuale in Puglia

Diminuiscono gli attualmente positivi a Giovinazzo

Ancora altre 19 vittime in regione nelle ultime ore, 9 residenti nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari. È questo il bilancio comunicato ieri dalla Regione Puglia, col totale dei decessi salito a 4072 da inizio pandemia. Questa la suddivisione dei morti per provincia da inizio pandemia:1313 Area Metropolitana di Bari1133 Provincia di Foggia529 Provincia di Taranto493 Provincia Bat345 Provincia di Lecce222 Provincia di Brindisi31 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaLe buone notizie arrivano dai guariti: nelle ultime 24 ore sono stati 955 i pugliesi che si sono lasciati alle spalle il virus. Il computo dal principiare dell'emergenza sanitaria è quindi salito a 114.497 guariti.Sono stati effettuati 10.530 tamponi nelle ultime ore ed in Puglia sono emersi 1418 nuovi contagi, pari al 13,46% del totale, dato di gran lunga superiore alla media nazionale del 6,35%.Nella nostra regione sono attualmente positivi al Sars CoV2 34.250 persone (+444 rispetto al giovedì) e di questi 32.807 si stanno curando a casa in isolamento domiciliare. In ospedale sono ricoverate 6 persone in meno, sono in totale 1443, 161 dei quali lottano in terapia intensiva.I dati giovinazzesi, aggiornati ieri sera dal Sindaco, Tommaso Depalma, raccontano di 102 positivi al Covid-19, mentre 9 sono state le vittime in questo tragico anno. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. Ai primi giorni del mese, erano 742 le persone ammalatesi e 669 i guariti sul territorio cittadino.