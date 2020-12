Covid-19: la Puglia con la maggior percentuale di positivi su tamponi in Italia

I CONTAGI IN PUGLIA DA INIZIO PANDEMIA

29 DECESSI ANCHE IERI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE

Ancora la più alta percentuale di positivi su tamponi effettuati. La Puglia ha continuato nel suo triste primato nazionale anche ieri, quando il 17,2% dei 9693 test rinofaringei hanno fatto emergere 1668 nuovi contagi da Covid19, di cui ben 878 nella Città Metropolitana di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804028 test, dai quali sono emersi complessivamente 57647 casi di positività (il 7.17% del campione totale).22294 Area Metropolitana di Bari13364 Provincia di Foggia6741 Provincia di Taranto6568 Provincia Bat4295 Provincia di Lecce4002 Provincia di Brindisi375 relativi a residenti fuori regione8 di provincia di residenza non notaPurtroppo la giornata di ieri, 2 dicembre, ha fatto registrare altri 29 decessi: 10 in Capitanata, 9 nel barese, 7 nel basso Salento, 2 nel brindisino, 1 nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus Sars CoV2 morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 1546 e di questi 440 hanno riguardato l'ex provincia di Bari.Gli attualmente positivi in Puglia sono più di 40mila, per l'esattezza 40.760. Di questi 1685 (8 in meno in 24 ore) sono ricoverati in ospedale e tra essi, purtroppo, ben 204 sono in terapia intensiva. A casa, in isolamento domiciliare, si stanno invece curando 38.871 persone (+1016 rispetto a martedì).I guariti nella giornata di mercoledì 2 dicembre sono stati in Puglia 645, che hanno portato il totale dei pazienti che si sono lasciati alle spalle il virus a 15.341 da inizio pandemia.A Giovinazzo gli attualmente positivi sono 174, mentre le vittime da marzo sono state 5, tutte comprese tra 69 e 91 anni. Dall'inizio della seconda ondata sono circa un centinaio invece i guariti.