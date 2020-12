Covid-19: in Puglia torna a salire la percentuale di positività su tamponi effettuati

ANCORA 29 DECESSI

I GUARITI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

NESSUN AGGIORNAMENTO SU GIOVINAZZO

I tamponi effettuati nelle ultime ore in Puglia hanno fatto registrare una percentuale di positività in risalita, con il 14,05% di essi che hanno confermato contagi (1314 su 9346 test). Nella ex provincia barese i nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati 486. Una media decisamente superiore a quella nazionale (stazionaria intorno al 10%).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940923 test, dai quali sono emersi complessivamente 78426 casi di positività (l'8.33% del campione totale).Nella nostra regione si sono purtroppo verificati altri 29 decessi: 11 nella Bat, 7 nel barese, 5 nel foggiano, 2 nel tarantino, 2 nel leccese, 2 nel brindisino. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 2128, 622 nel barese, 6 a Giovinazzo.Un dato sempre molto confortante nelle ultime giornate è quello relativo alle guarigioni. Solo nella giornata di ieri (con dati cumulati) sono stati registrati 1066 casi di negativizzazione. Da inizio pandemia sono dunque guariti 23462 pazienti.In Puglia ci sono attualmente 52834 positivi e di questi 51203 si curano a casa, mentre i ricoverati in ospedale sono 1457, 17 in meno rispetto al giovedì. Lottano in terapia intensiva 174 persone.Dal Comune di Giovinazzo ci è stato comunicato che non vi sono aggiornamenti sulla situazione a Giovinazzo. Ufficialmente restano pertanto 183 gli attualmente positivi e 158 i guariti da inizio emergenza sanitaria. Da marzo agli inizi di dicembre, il Covid ha purtroppo portato via 6 giovinazzesi.