Covid-19: in Puglia aumentano gli attualmente positivi. Ieri 31 morti e 977 guariti

Altri 31 decessi

Nuovi contagi e guariti

La situazione a Giovinazzo

Aumentano gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia: sono 55.822 e di questi 54.300 si stanno curando a casa. Entrambi numeri in salita rispetto al bollettino precedente fornito dall'Ente regionale. In ospedale restano ricoverati 1.374 pazienti, 14 in meno nelle ultime ore, e di questi 148 lottano in terapia intensiva.Nelle scorse ore il virus ha mietuto altre vittime pugliesi. Sono state 31: 10 nel barese, 9 nel leccese, 5 nel foggiano, 3 nel tarantino, 2 nella Bat, 2 nel brindisino. Da inizio pandemia sono morte complessivamente 2.810 persone, 868 delle quali vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nella serata di ieri sono stati resi noti i numeri dei contagi delle ultime ore. In Puglia sono stati registrati 1.295 nuovi contagiati su 9.450 tamponi rinofaringei effettuati, per una percentuale pari al 13,19%, dato ancora nettamente superiore a quello nazionale. Tra i nuovi casi di positività sono 453 quelli che riguardano l'ex provincia barese.Da domenica 17 gennaio, dunque, la Puglia diverrà arancione, perché ha un indice dei contagi vicino all'1,4.Buone notizie infine dai guariti, che sono stati 977 nelle ultime ore, portando il totale da inizio pandemia a 48.765.A Giovinazzo non ci sono stati aggiornamenti sull'evoluzione dell'epidemia. Restano gli ultimi dati che raccontano di 474 contagiati complessivi da inizio emergenza sanitaria, 187 attualmente positivi al virus, 280 guariti e 7 vittime. La più giovane aveva 63 anni, la più anziana 91.