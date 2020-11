Covid-19 in Puglia: 52 morti, 1436 nuovi positivi e 496 persone guarite nelle ultime ore

I numeri dei contagi nelle province pugliesi da inizio pandemia

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione nelle ultime 24 ore in Puglia

I guariti in Puglia

In Puglia sono stati registrati 1436 nuovi casi di positività al Covid-19, su 9612 tamponi effettuati (pari al 14,93% del totale). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 752542 test, dai quali sono emersi complessivamente 49001 casi di positività (il 6.51% del campione totale).19005 Area Metropolitana di Bari (247 a Giovinazzo)11214 Provincia di Foggia5614 Provincia Bat5605 Provincia di Taranto3728 Provincia di Lecce3496 Provincia di Brindisi333 relativi a residenti fuori regione6 provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati 52 decessi nelle ultime ore: 31 nel foggiano, 15 nel barese, 5 nella Bat e 1 nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1354.451 Provincia di Foggia372 Area Metropolitana di Bari (4 a Giovinazzo)137 Provincia Bat124 Provincia di Taranto114 Provincia di Lecce98 Provincia di Brindisi11 residenti fuori regioneI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 34979, il 5.1% dei quali è ricoverato in ospedale (1788, 95 in più rispetto a mercoledì) mentre il 94.9% (33191 persone) è in isolamento domiciliare.211 pazienti (uno in più rispetto al mercoledì) pazienti sono al momento in terapia intensiva su 522 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 40.03%.Nella nostra regione le buone notizie arrivano dal numero dei guariti. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 496 i pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle ed il totale da inizio emergenza sanitaria è salito a 12.688.