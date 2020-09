Covid-19, in Puglia 2 morti e 89 nuovi casi di positività nelle ultime ore

CONTAGI

DECESSI



IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

La Regione Puglia ha comunicato i test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 4014,hanno avuto esito positivo al Covid-19: 35 nel foggiano,11 nella Bat, 6 in provincia di Taranto, 2 nel leccese, 2 nel brindisino e quattro relativi a residenti fuori regione. I casi accertati da inizio pandemia sono 7.231 su 385.490.Purtroppo nella giornata di ieri, 23 settembre, si sono registrati altri 2 decessi, riferiti a persone residenti nel tarantino e nel barese. Il computo delle vittime è salito a 583.Di seguito la suddivisione di contagiati e decessi per provincia.2809 Città Metropolitana di Bari (21 a Giovinazzo)1727 Provincia di Foggia767 Provincia di Lecce763 Provincia di Brindisi597 Provincia Bat509 Provincia di Taranto58 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non nota164 Città Metropolitana di Bari ( 1 a Giovinazzo)162 Provincia di Foggia83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi63 Provincia Bat44 Provincia di Taranto4 residenti fuori regione4426 sono i pazienti risultati guariti (55 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2222, il 9.7% dei quali è ricoverato in ospedale (214) mentre il 90.3% (2008 persone) è in isolamento domiciliare. Undici pazienti sono al momento in terapia intensiva.