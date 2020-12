Covid-19: in Puglia 114 positivi in meno. 24 i decessi nelle ultime ore

Ancora 24 decessi

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

Secondo i dati pubblicati ieri sera, 14 dicembre, dalla Regione Puglia, nella nostra regione ci sono 656 nuovi positivi al Covid-19. Il risultato è emerso dall'analisi di 4878 tamponi effettuati nel fine settimana scorso. I nuovi contagiati sono così suddivisi per provincia di residenza:262 Provincia di Foggia212 Area Metropolitana di Bari61 Provincia Bat59 Provincia di Lecce43 Provincia di Brindisi13 Provincia di Taranto2 residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non notaIl dato però che lascia leggermente ottimisti è quello del numero complessivo dei positivi attuali al virus, sceso a 52032. Significa che finalmente c'è un calo, da inizio seconda ondata in settembre,. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, invece, sono stati effettuati 900498 test, dai quali sono emersi complessivamente 73628 casi di positività (l'8.17% del campione totale).Sono stati purtroppo registrati altri 24 decessi in Puglia nelle ultime ore: 8 in Capitanata, 7 nella Bat, 6 nel barese, 2 nel tarantino, 1 nel leccese. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1958, dei quali 578 residenti nell'Area Metropolitana di Bari e 6 a Giovinazzo.Gli attualmente positivi in Puglia sono dunque scesi a 52.032, 114 in meno rispetto al bollettino precedente. In 50.297 si curano a casa, mentre i ricoverati sono 1551 e questo dato è purtroppo in leggere aumento: 4 persone sono infatti finite in ospedale per gli effetti del Covid. Diminuiti anche i ricoveri in terapia intensiva, sono al momento 194, 7 in meno, ma in questo caso è difficile dire se si tratti di persone guarite o purtroppo decedute.A proposito di guariti, il dato accorpa alcuni giorni a cavallo tra fine settimane ed inizio della nuova, ma sono ben 746, davvero tanti. Il totale delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle è quindi salito da inizio pandemia a 19.638.Non muta il dato giovinazzese per il momento: sono 176 gli attualmente positivi, ma tanti tra di essi sono in attesa del tampone che ne attesti la negativizzazione. In 312 hanno contratto il virus in questa seconda fase ed in 140 sono guariti sin da marzo scorso. Le vittime sono state complessivamente 6, di un'età compresa tra i 63 ed i 91 anni.