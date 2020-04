Covid 19, ieri altri 10 morti in Puglia. Aumentano i guariti: sono 531

Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Ancora morti in Puglia per il Coronavirus, come confermato dai vertici regionali. Nella giornata di ieri, 23 aprile, si sono registrati 10 nuovi decessi, di cui uno solo ha riguardato l'Area Metropolitana di Bari.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime giornate, secondo una nuova impostazione della Regione Puglia, sono stati 2.068; di essi, con un incremento dei casi totali nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati rispetto ai test effettuati sono il 5,27%.I nuovi casi registrati sono suddivisi tra la Capitanata (23), l'Area Metropolitana di Bari (59), il leccese (5), la provincia di Taranto (2), il brindisino (15) e la Bat (2). Per 3 casi è in corso l'attribuzione della provincia di provenienza.1247 Area Metropolitana di Bari956 provincia di Foggia527 provincia di Brindisi466 provincia di Lecce360 provincia Bat251 provincia di Taranto27 relativi a residenti fuori regione5 non ancora attribuitiDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.410 test.. I casi attualmente positivi sono 2.936, mentre in ospedale sono ricoverate 536 persone, 28 in meno rispetto ai dati forniti giovedì. Di queste, 55 sono ancora in terapia intensiva.