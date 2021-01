Covid-19: i guariti superano i 55.000 in Puglia. Ieri 26 morti e 1.566 nuovi casi registrati

I NUOVI CONTAGIATI

IL DATO DI GIOVINAZZO

Sono 55.388 i guariti dal Covid-19 in Puglia da inizio pandemia, 1.566 dei quali sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Un dato incoraggiante, tra quelli diffusi dalla Regione nella serata di ieri, 21 gennaio.I tamponi effettuati sul territorio regionale sono stati 11.524, 1.275 dei quali (pari al 11.06%, percentuale nuovamente in salita) hanno fatto riscontrare una positività al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1220229 test, dai quali sono emersi complessivamente 113115 casi di positività (il 9.26% del campione totale).Questo il dettaglio dei casi che sono emersi nelle scorse ore, suddividendoli per provincia di residenza:478 Area Metropolitana di Bari207 Provincia di Taranto104 Provincia di Lecce108 Provincia Bat119 Provincia di Foggia72 Provincia di Brindisi1 residente fuori regione1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuitoLa Puglia piange anche ulteriori 26 vittime: 12 nel barese, 6 in provincia di Taranto, 3 nella BAT, 3 nel leccese, 1 nel foggiano, 1 nel brindisino. Da inizio pandemia sono morte nella nostra regione 2.943 persone e di queste 912 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.I casi attualmente positivi in Puglia sono 54.784 (317 in meno rispetto a mercoledì), il 2.7% dei quali è ricoverato in ospedale (1.497, uno solo meno rispetto al precedente rilevamento), mentre il 97.3% (53.287 persone) è in isolamento domiciliare. Tra questi, 165 (pari allo 0.3% del totale dei positivi) si trovano in terapia intensiva.A Giovinazzo ci sono attualmente 173 positivi al Sars CoV2, mentre da inizio emergenza sanitaria hanno contratto il virus 488 residenti. Di questi sono guariti 308, mentre purtroppo ci sono state anche 7 vittime. Il più giovane aveva 63 anni ed il più anziano 91.