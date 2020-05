Covid-19, ci sono 9 nuovi positivi in Puglia. Un decesso nelle ultime ore

LA SITUAZIONE NAZIONALE

Sembra scemare ma non si arresta ancora il contagio da Covid-19 in Puglia. Secondo quanto riferito dal Presidente, sentito il Direttore del Dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registratiin cui il totale dei positivi da inizio emergenza sanitaria è salito a 1.431.I tamponi effettuati sono stati 1.844 (85.557 da inizio pandemia) e quindi i positivi sul numero di giornata sono pari allo 0,48%. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Dall'inizio della diffusione del contagio in PugliaAd oggi resta solo una persona positiva, che tuttavia dovrebbe negativizzarsi a breve.C'è stato un altro decesso, purtroppo, che ha riguardato una persona residente nella provincia Bat. Il numero complessivo delle vittime è quindi salito aIn ospedale ci sono 14 persone ricoverate in meno (siamo a 296) e di questi in 24 lottano ancora in terapia intensiva. A casa, in isolamento domiciliare, si stanno curando 1.933 persone, ben 52 in meno nelle ultime ventiquattro ore. I positivi in Puglia, cristallizzando la situazione alla serata di ieri, 14 maggio, sono 2.253, ovviamente anch'essi in calo.Nella giornata di ieri sono stati registrati 262 decessi in Italia, che portano il totale delle vittime per Covid-19 a 31.368 decessi. Da inizio pandemia si sono contagiate 223.096 persone. Restano ricoverate complessivamente 11.453 pazienti, di cui ancora 855 in terapia intensiva. Stanno superando il virus 64.132 italiani che si stanno curando a casa. Attualmente ci sono 76.440 persone positive al virus e nella giornata di ieri si è registrato un calo di 2.017 (circa il 2,6% in meno rispetto al bollettino precedente).