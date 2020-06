Covid-19, c'è un solo positivo in Puglia nelle ultime ore

Un solo caso di nuova positività al Covid-19 e nessun decesso. È questo il quadro emerso nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, dal bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. I morti in Puglia restano 532.Il nuovo contagiato èed è emerso dall'analisi di 2.061 tamponi, il cui totale da inizio pandemia è salito a 145.905. Le persone che hanno contratto il virus sono quindi complessivamente 4.515, poiché un caso è stato eliminato dal database. Di seguito la suddivisione per provincia di casi di positività e decessi.1488 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1164 Provincia di Foggia656 Provincia di Brindisi519 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani280 Provincia di Taranto (un caso è stato eliminato da database)28 relativi a domiciliati fuori regione151 Provincia di Foggia147 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneI positivi in regione sono attualmente 422, uno solo è di Giovinazzo, a fronte di 3.561 pugliesi che hanno superato il virus.