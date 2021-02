Covid-19: aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Puglia. I guariti superano i 74mila

Altri 8 decessi

Il dato di Giovinazzo

Aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva in Puglia. Nelle ultime ore altri 5 pazienti vi sono entrati ed il totale è di 162 persone che lottano contro il virus. Anche il numero dei ricoverati in subintensiva è in salita: sono 1437, 7 in più dall'ultimo rilevamento.Attualmente nella nostra regione ci sono 51.266 positivi al Covid-19 (+191) e 49.670 si stanno curando in isolamento domiciliare.Nelle ultime ore sono stati registrati altri altri 765 contagi su 8.751 tamponi effettuati, pari all'8,74% del totale, percentuale decisamente più alta della media nazionale ferma al 5,62%. Anche per questo la Puglia resterà in zona arancione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1374908 test, dai quali sono emersi complessivamente 129090 casi di positività (il 9.38% del campione totale).I guariti aumentano: sono stati 566 nelle ultime ore, 74.425 in totale.La nostra regione ha purtroppo dovuto registrare altre 8 vittime del Coronavirus, ma solo una di esse risiedeva in uno dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari. Da inizio pandemia nel barese sono decedute 1.078 persone.A Giovinazzo ci sono attualmente 122 positivi al Sars CoV2, mentre sono 627 i giovinazzesi che hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria. I decessi sono stati 9, mentre i guariti sono 495.