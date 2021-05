Covid-19, ancora buone notizie sulla situazione a Giovinazzo

Giovinazzo sta lentamente uscendo dalla fase più brutta (si spera) dell'epidemia da Sars CoV2.L'ente comunale ha reso noti nelle scorse ore i dati giunti dalla Prefettura di Bari. Gli attualmente positivi sul territorio comunale sono scesi da 51 dell'ultimo report del 17 maggio ain data 24 maggio. Si tratta del numero più basso dalla fine di ottobre 2020. Dall'11 maggio al 24 maggio si sono negativizzate, superando il virus, ben 21 persone.Sono invecei giovinazzesi che hanno contratto il Covid-19 da inizio pandemia esono guarite.sono state invece le vittime, 10 delle quali morte a cavallo tra marzo e maggio di quest'anno, durante la terza e più tragica ondata della malattia.Dal principiare dell'emergenza sanitaria, i più colpiti a Giovinazzo sono uomini e donne compresi nella fascia d'età dai 50 ai 59 anni con 228 casi.Per l'appiattimento e l'inversione della curva epidemiologica, sottolineano anche dalla ASL Bari, di fondamentale importanza per il contrasto alla diffusione del virus è la campagna vaccinale. In Puglia sono (con dato aggiornato al 26 maggio) 2.168.827 le dosi di vaccino somministrate, il 91,8% di quelle giunte nella nostra regione. 1.204.986 sono le donne che hanno ricevuto almeno una dose di siero e 963.841 gli uomini.L'efficacia delle vaccinazioni a Giovinazzo appaiono statisticamente evidenti nelle fasce anagrafiche degliCauto l'ottimismo che trapela da Palazzo di Città per la chiusura di questa fase e l'inizio di una estate che potrebbe essere con ulteriori minori restrizioni. Molto dirà il settimanale report ASL Bari delle prossime ore.