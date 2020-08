Covid-19, altri 12 contagi in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

Sonoi nuovi contagi da Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime ore. Lo ha reso noto la Regione, dopo l'analisi di 1.701 tamponi. I contagiati nella Città Metropolitana di Bari sono 3 e, come ha spiegato il Direttore generale della Asl Bari,si tratta di casiGli altri nuovi positivi sono così distribuiti nelle varie province: tre in Salento ed altrettanti nel tarantino e nel foggiano.Il totale delle dei contagiati in Puglia da inizio pandemia è di 4.821 persone, di cui 1.571 nel barese e 17 a Giovinazzo.Non si registrano decessi e quindi il numero di vittime è fortunatamente fermo da tre giorni a 554 (una di esse era giovinazzese).Con dato aggiornato alla serata di ieri, 14 agosto, in Puglia ci sono 286 positivi, di cui 46 in ospedale e due in terapia intensiva. Salgono anche i guariti che sono ora 3.981 (11 a Giovinazzo) su 4.821 casi accertati.