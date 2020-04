Coronavirus, sono più di duemila i casi in Puglia

La situazione in Italia

Sono complessivamentei casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio della pandemia. Lo ha confermato ieri sera il Governatoresulla base dei dati fornitigli da Vito Montanaro, Direttore del dipartimento regionale per la promozione della salute.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.345 test, di cui, suddivisi nel seguente modo secondo uno schema meramente geografico: provincia di Foggia (12), Area Metropolitana di Bari (45), Basso Salento (32), provincia di Taranto (15), brindisino (17) e Bat (10).Il totale di casi positivi nelle singole province vede502 nel foggiano 353 nel leccese, 208 nel brindisino, 163 in provincia di Taranto, 126 nella Bat. 20 casi relativi a residenti fuori regione e 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 16.654 test.mentre in 118 occupano posti della terapia intensiva, vera grande scommessa a livello regionale (+11) rispetto alle 24 ore precedenti. In ospedale con sintomi sono ricoverati in 645, mentre si stanno curando a casa in 1.101.Ieri, purtroppo ci sono stati altri 15 decessi, 8 nella ex provincia di Bari, uno nella Bat, due nel brindisino, tre nel foggiano e uno in provincia di Lecce. Il dato è dunque tristemente salito aSono 83.049, al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diffuso dal presidente del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18:00 di ieri, 2 aprile: i contagi in più registrati rispetto mercoledì sono stati pertanto 2.477.760 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale amentre 28.440 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 4.053 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 50.446 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati