Coronavirus: sono 1377 i nuovi casi in Puglia. Ma i guariti da inizio pandemia superano i diecimila

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri 1377 nuovi contagi da Covid-19 su 9.803 tamponi effettuati, pari al 14,04% del totale. Un dato in lieve salita rispetto al giorno precedente. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 712626 test, dai quali sono emersi complessivamente 42180 casi di positività.Sono stati purtroppo registrati 19 decessi nelle ultime ore: 5 nel foggiano, 5 nel brindisino, 3 nel leccese, 2 nel tarantino, 2 nel barese, 1 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1148.384 Provincia di Foggia333 Area Metropolitana di Bari114 Provincia Barletta-Andria-Trani104 Provincia di Lecce104 Provincia di Taranto93 Provincia di Brindisi9 residenti fuori regioneBen 372 persone sono state dichiarate guarite nelle ultime 24 ore ed il totale da inizio pandemia è quindi salito a 10612 pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 30420, il 5.3% dei quali è ricoverato in ospedale (1629, 19 in più rispetto a venerdì) mentre il 94.7% (28791 persone) è in isolamento domiciliare.197 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 513 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 36.64%.Con l'aggiornamento del venerdì sera, non vi sono state altre comunicazioni in merito ai casi di positività, anche perché nelle scorse ore sono stati processati nuovi tamponi. A Giovinazzo ci sarebbero quindiin gran parte in isolamento domiciliare. Da inizio seconda ondata si sarebbero infettate circa 190 persone, con una guarigione accertata di una sessantina di esse. Un dato non riscontrabile perché le ASL eliminano dal database coloro i quali si sono negativizzati.Purtroppo a Giovinazzo sono state registrate anche 3 vittime, una in marzo e due in novembre.