Coronavirus, restano 4 i positivi a Giovinazzo

Sonoe sono tutti in isolamento domiciliare.È quanto abbiamo appreso da autorevoli fonti comunali nelle ultime ore, dopo che gli amministratori giovinazzesi avevano nei giorni scorsi avuto un confronto con i vertici della ASL Bari e della Prefettura, incaricata della trasmissione dei dati puntuali.I 4 pazienti godono fortunatamente di discrete condizioni fisiche e due di essi non sono residenti a Giovinazzo, ma vi si trovano isolati. Tutti guariti i primi casi registratisi sul finire dell'estate, in particolar modo i 6 ragazzi rientrati da una vacanza a Malta. Per uno di essi il processo di negativizzazione è stato più lungo, ma il virus è ormai alle spalle.Intanto nelle comunicazioni trae pubbliche amministrazioni locali, la prima ha specificato che i numeri riportati nelle tabelle non sono in alcun modo confrontabili con le tabelle quotidianamente pubblicate dalla Protezione Civile, che forniscono inveceIn sostanza ciò vuol dire che la Prefettura fornisce il dato puntuale ai singoli comuni sui reali contagi presenti in uno specifico momento e questo giustificherebbe quelle discrepanze che, di tanto in tanto, abbiamo osservato anche noi dei media.Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di queste persone e su eventuali nuovi contagi. Per quelli su scala regionale e metropolitano vi rinviamo al consueto articolo che pubblicheremo subito dopo la mezzanotte.