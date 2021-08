Coronavirus, quasi 200 persone ricoverate in Puglia

Il riepilogo dei contagiati da inizio pandemia:

Decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 197 (+10) le persone ricoverate per Covid-19 nei nostri ospedali. Un dato preoccupante ed in crescita, mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva scesi a 22 (-2). In Puglia ci sono attualmente 4625 positivi al Sars CoV2 (+120) e 4428 si curano a casa.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 261 contagi su 12626 tamponi effettuati, pari al 2,06% del campione totale. Questa la suddivisione dei nuovi casi:78 Provincia Bat66 Provincia di Lecce46 Area Metropolitana di Bari31 Provincia di Foggia30 Provincia di Brindisi5 Provincia di Taranto2 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota96893 Area Metropolitana di Bari46157 Provincia di Foggia40215 Provincia di Taranto29134 Provincia di Lecce27022 Provincia Bat20690 Provincia di Brindisi943 residenti fuori regione443 di provincia di residenza non notaNella nostra regione sono stati registrati anche 3 decessi ed il numero totale delle vittime è salito purtroppo 6694.A Giovinazzo ci sono 11 positivi al virus. Da inizio pandemia si sono contagiati 1254 giovinazzesi e 1226 sono i guariti. 17 le vittime accertate.