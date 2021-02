Coronavirus Puglia: 34 morti e 1936 guariti nelle ultime ore

Il dato pugliese

La situazione a Giovinazzo

Il computo delle persone decedute in Puglia per Coronavirus è salito a 3655, con le 34 vittime registrate nelle ultime ore. Ben 11 risiedevano nel barese, mentre gli altri erano così suddivisi per provincia: 15 nel foggiano, 3 nel Basso Salento, 3 nel tarantino, 2 nella Bat.Di seguito la suddivisione delle morti da inizio pandemia per ciascun territorio pugliese:1165 Area Metropolitana di Bari1058 Provincia di Foggia460 Provincia Bat454 Provincia di Taranto285 Provincia di Lecce204 Provincia di Brindisi25 residenti fuori Regione4 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore la nostra regione ha fatto registrare 694 nuovi contagi su 10.100 tamponi rinofaringei effettuati, pari al 6,87% del totale. Un dato che rincuora, decisamente inferiore a quello riscontrato nei bollettini precedenti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.448.475 test, dai quali sono emersi complessivamente 136.195 casi di positività (il 9.40% del campione totale).Attualmente, in Puglia ci sono 39.188 positivi al Sars CoV2, di cui 37.708 (1252 in meno con riferimento all'ultimo rilevamento) si stanno curando in casa. Scende anche il numero di ricoverati in ospedale: sono complessivamente 1480, con 24 posti letto occupati in meno, e nelle ultime ore sono 156 i pazienti che lottano in terapia intensiva.Buoni i dati anche riguardanti i guariti: sono saliti a 93.352 e 1936 sono stati i casi ufficializzati da tampone negativo nelle ultime 24 ore.Non ci sono aggiornamenti su Giovinazzo da alcuni giorni. L'ultimo dato fornito dal Comune risale al 9 febbraio quando sul territorio cittadino figuravano 139 positivi, 674 contagiati da inizio emergenza sanitaria e 526 guariti. Purtroppo la comunità locale ha anche pianto 9 vittime, 6 decedute nel 2020 e 3 nel nuovo anno.