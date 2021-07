Coronavirus, nessun decesso e 8 nuovi casi nel barese

La situazione attuale in Puglia

La Puglia non ha fatto registrare nuovamente alcun decesso per Covid-19 nelle ultime ore. È accaduto per la quinta volte nelle ultime 6 giornate. I morti da inizio pandemia restano pertanto 6642, con 2272 decessi nell'Area Metropolitana di Bari.Intanto sono stati registrati 43 nuovi contagi su 5968 tamponi eseguiti, pari allo 0,7%, leggermente sopra la media nazionale dello 0,4%.I nuovi casi sono così ripartiti:18 Provincia di Lecce8 Area Metropolitana di Bari3 Provincia di Taranto8 Provincia di Brindisi5 Provincia di Foggia1 Provincia Bat0 casi di residenti fuori regione0 casi di provincia di residenza non notaI guariti nelle ultime ore sono stati 91 ed il totale delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle da inizio pandemia è salito a 244093.Attualmente ci sono 2689 positivi in regione (38 in meno rispetto a giovedì) e 2560 sono coloro i quali si stanno curando a casa. I pazienti ricoverati sono 129 (-1) e coloro i quali lottano in terapia intensiva sono 12.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.