Coronavirus: nelle ultime ore in Puglia 30 morti, 1511 contagi e 903 guariti

Il totale di casi positivi per provincia

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei guariti e dei deceduti in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 742930 test, dai quali sono emersi complessivamente 47565 casi di positività (il 6,4% del campione totale).18386 Area Metropolitana di Bari11051 Provincia di Foggia5414 Provincia Bat5385 Provincia di Taranto3617 Provincia di Lecce3379 Provincia di Brindisi324 relativi a residenti fuori regione9 provincia di residenza non nota11288 pazienti sono guariti (904 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 1302 (30 nelle ultime ore).Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in PugliaI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 34071, il 5.0% dei quali è ricoverato in ospedale (1693, tre in più rispetto a martedì) mentre il 95.0% (32378 persone) è in isolamento domiciliare.210 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 522 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 39.08%.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9988, 1511 dei quali (pari al 15.12%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:553 Area Metropolitana di Bari308 Provincia di Foggia195 Provincia Bat184 Provincia di Taranto156 Provincia di Brindisi104 Provincia di Lecce8 residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiSono stati purtroppo registrati 30 decessi nelle ultime ore: 8 nel foggiano, 7 nel barese e nel tarantino, 5 nel leccese, 2 nella Bat e 1 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1302.420 Provincia di Foggia357 Area Metropolitana di Bari132 Provincia Bat123 Provincia di Taranto114 Provincia di Lecce98 Provincia di Brindisi11 residenti fuori regione