Coronavirus, in Puglia quasi un tampone su cinque positivo

GUARITI E DECEDUTI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA



IL DATO GIOVINAZZESE PARZIALE

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato il bollettino Covid nella serata di ieri, 17 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 665959 test, dai quali sono emersi complessivamente 36716 casi di positività (il 5.51% del campione totale).I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 6228, 1hanno avuto riscontro positivo.14336 Area Metropolitana di Bari8649 Provincia di Foggia4143 Provincia di Taranto4063 Provincia Barletta Andria Trani2766 Provincia di Lecce2491 Provincia di Brindisi268 relativi a residenti fuori regione9052 pazienti sono guariti (116 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 1057 per via delle 36 vittime delle ultime ore, così suddivise: 16 nel foggiano, 8 nel barese, 6 nel tarantino, 3 nel brindisino, 2 nella Bat, 1 relativa a un residente fuori regioneI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 26607, il 5.6% dei quali è ricoverato in ospedale (1497, 20 in più rispetto a lunedì) mentre il 94.4% (25110 persone) è in isolamento domiciliare.181 pazienti sono al momento in terapia intensiva (uno in meno rispetto al lunedì) su 513 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 36.64%.Il dettaglio dei nuovi contagi:495 Area Metropolitana di Bari245 Provincia di Taranto182 Provincia di Foggia124 Provincia Bat94 Provincia di Lecce88 Provincia di Brindisi7 residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non nota è stato classificato e riattribuito