Coronavirus: in Puglia 43 decessi e 1264 guariti nelle ultime ore

OTTIMO IL DATO SUI GUARITI

PIÙ DI MILLE NUOVI CASI



LA SITUAZIONE A GIOVINAZZO

Altri 43 decessi registrati in Puglia per Coronavirus nelle ultime ore: 14 nel foggiano, 12 nel barese, 9 nella Bat, 4 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 1 nel brindisino. Il computo totale dei morti pugliesi dall'inizio dell'emergenza è purtroppo salito a 2099, 615 nell'Area Metropolitana di Bari e 6 a Giovinazzo.C'è una notizia che rincuora ed è quella relativa ai guariti nella nostra regione, un dato che tiene conto di accorpamenti di varie giornate. Le persone che si sono lasciate il virus alle spalle nelle ultime ore sono 1264, che hanno quindi portato il totale da inizio pandemia a 22.396.Nella giornata di ieri, 17 dicembre, sono stati registrati altri 1073 casi di positività (523 solo nel barese) su 10728 tamponi effettuati, pari al 10,43% del totale, un dato in calo rispetto alle giornate precedenti.Gli attualmente positivi in Puglia sono 52.616, 234 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Di questi, ben 50.616 si curano a casa e di questi 1474 (24 in meno in poche ore) sono ricoverati in ospedale. Tra di essi ce ne sono 179 che lottano in terapia intensiva.Saranno aggiornati nelle prossime ore i dati relativi a Giovinazzo. Risultano 183 positivi, ma in tanti sono in attesa di tampone che attesti la negativizzazione. Sono invece stati 158 i guariti accertati da inizio emergenza sanitaria. I morti sono stati 6.