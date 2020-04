Coronavirus, i contagi in Puglia salgono a 2.317

IL DATO REGIONALE

La situazione in Italia

Sono saliti ai casi di positività al Coronavirus in Puglia, come ha riferito nella giornata di ieri, 5 aprile, il Governatoresulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro. I decessi nella giornata di domenica sono stati 9, cinque in provincia di Foggia, tre nel Basso Salento e uno nella Bat. Il dato complessivo è purtroppo salitoDei 1.103 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati "solamente" 77 i positivi, un dato confortante rispetto a quanto verificatosi in settimana. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (18), Area Metropolitana di Bari (28), leccese (6), provincia di Taranto (2), brindisino (12) e Bat (9).Il totale di casi positivi nelle singole province è pertanto il seguente: 790 nell'Area Metropolitana di Bari (5 ancora a Giovinazzo), 564 nel foggiano, 368 in Salento, 246 nel brindisino, 182 in provincia di Taranto, 138 nella Bat. 26 sono i casi relativi a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 20.080 test.Scritto dei decessi, le note liete arrivano dai 113 guariti, mentre le persone attualmente positive sono 2.022. In ospedale ce ne sono 53 in meno rispetto al sabato, vale a dire 574, mentre aumentano purtroppo i pazienti in terapia intensiva, saliti a 159. La maggioranza dei casi di Covid 19, tuttavia, si sta curando a casa con isolamento domiciliare: sono in 1.289.L'incremento dei casi totali nelle ultime 24 ore e del 3,44%, mentre i nuovi casi su tamponi sono stati il 6,98% rispetto a quelli effettuati.Sono dunque 91.246 al momento le persone positive al Covid 19 su tutto il territorio nazionale, in base ai dati diffusi dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle ore 18:00 di domenica 5 aprile.I contagi in più registrati rispetto a sabato sono 2.972, mentre scende il numero dei decessi a 525 nelle ultime ventiquattro ore. Il totale è di 15.887, che fanno dell'Italia il Paese più colpito.21.815 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 28.949 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 3.977 occupano ancora posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 58.320 pazienti. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati pertanto ben 128.948.