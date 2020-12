Coronavirus, giornata più nera in Puglia sul fronte decessi: 72 nelle ultime ore

I NUOVI CONTAGI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE

Nelle ultime ore sono stati registrati in Puglia ben 72 decessi, il dato peggiore da inizio pandemia. Le vittime sono così suddivise per provincia di residenza: 35 in Capitanata, 21 nel barese, 8 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 2 in quella di Lecce, 2 nel tarantino.Il totale dei morti per Covid-19 in regione è salito dunque a 1660, 505 dei quali risiedevano nei comuni della Città Metropolitana di Bari, 5 a Giovinazzo.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9480, 1419 dei quali (pari al 14.96%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:741 Area Metropolitana di Bari165 Provincia Bat161 Provincia di Brindisi135 Provincia di Taranto106 Provincia di Foggia97 Provincia di Lecce11 residenti fuori regione3 di provincia di residenza non notaI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 42544, dei quali 1596 sono ricoverati in ospedale, 25 in meno in poche ore. Purtroppo lottano ancora in terapia intensiva 227 persone, una in più se il dato viene confrontato con quello del giovedì. A casa si stanno invece curando 40.721 pugliesi, mentre i guariti sono stati 552, con un computo complessivo da inizio emergenza sanitaria che è stato aggiornato a 16.464.A Giovinazzo, come reso noto dal Sindaco Tommaso Depalma nella serata di ieri, 4 dicembre, ci sono attualmente 182 persone positive al virus. Certa la guarigione di 87 govinazzesi, è probabile che ve ne siano altri che saranno scaricati dal sistema nelle prossime ore, il che vuol dire che si sono negativizzati. Ci sono stati anche 5 morti, uno in marzo e ben 4 nel mese di novembre.