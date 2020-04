Coronavirus, Emiliano: «In Puglia accessi alle spiagge saranno regolati»

207 ordinanza stabilimenti balneari signed Documento PDF

«Sarà una stagione estiva dignitosa, conto molto sugli imprenditori balneari». A dirlo èGovernatore della Regione Puglia, intervenuto ieri in diretta a Mattino Cinque.Il presidente pugliese, poi, è si è soffermato su quello che accadrà negli stabilimenti balneari durante la bella stagione: «Stiamo pensando - ha detto ancora Emiliano - ancheCon gli elicotteri dall'alto potremo verificare il rispetto delle regole». Un tema che inizia a divenire "caldo" anche a Giovinazzo, dove i gestori dei lidi chiedono garanzie per il futuro delle loro imprese e per i loro dipendenti.Non c'è, infine, da escludere un intervento degli imprenditori e degli addetti balneari anche per quanto riguarda gli spazi marittimi al di là dei lidi: «Potremmo fare un accordo con loro anche per le spiagge libere - ha spiegato - perché anche lì serviranno regole e disciplina». Emiliano, ha aggiunto che «per noiperché abbiamo la possibilità di distanziare bene tutti gli insediamenti. Anche la nostra rete alberghiera è fatta di migliaia di masserie, case, b&b che separano le persone. Quindi, in teoria la Puglia è fruibile questa estate e può dare una boccata d'ossigeno alla nostra economia».Nel frattempo, la Regione Puglia ha emanato un'ordinanza che regolamenta l'allestimento delle strutture balneari nella stagione pre-estiva: «Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell'area in concessione. È fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro», si legge nel documento che riportiamo sotto il nostro articolo.