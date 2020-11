Coronavirus, crescono ancora i contagi a Giovinazzo: sono 81

Preoccupante crescita dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo. Nelle ultime ore si registrano 18 casi in più, che portano il totale degli attualmente positivi a 81. Lo ha annunciato il Sindaco Tommaso Depalma che ha invitato tutti alla massima prudenza. La situazione regionale, metropolitana e cittadina è certamente molto critica e per fortuna il sistema ospedaliero sta ancora reggendo. Non potrà essere così ancora a lungo. Servono dunque decisioni delle istituzioni, ma anche un adeguato atteggiamento della cittadinanza.Di seguito il post di Depalma apparso in serata sui canali social.«Oggi comunichiamo un balzo in avanti del numero dei contagiati sul nostro territorio.I numeri sono preoccupanti perché a fronte dei positivi accertati vi sono altre nostri concittadini che sono entrate in contatto con queste persone e che sono quindi in attesa di tampone, confinati. Altri ancora sono in attesa da molti giorni per "negativizzarsi" ma spesso questo virus si radica molto tenacemente impedendo così di poter tornare alla vita normale.Non è più tempo di aspettare altri decreti o altre ordinanze:. Salvaguardiamo la salute nostra e quella dei nostri prossimi. A presto per ulteriori aggiornamenti».