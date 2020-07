Coronavirus, ci sono tre nuovi casi in Puglia. Due nel barese

Ci sonoda Covid-19 in Puglia, risultati dai 2036 tamponi effettuati nelle ultime ore. Il numero complessivo dei pugliesi infettatisi da inizio pandemia è di 4.533 (incluso il coratino la cui positività era stata resa nota due giorni fa).I positivi sono persone residenti ined in uno nel brindisino. Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Nelle ultime ore non si sono registrati decessi. Le vittime pugliesi restano fortunatamente 545, una a Giovinazzo deceduta il 26 marzo.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 184749 test.pazienti sono risultati guariti. I casi attualmente positivi sono 109 eLa nostra cittadina è ufficialmente Covid-free dal 24 giugno scorso.In ospedale restano ricoverati 21 pazienti, mentre l'80,7% (88 persone) è in isolamento domiciliare. Nessun paziente è al momento in terapia intensiva, un dato stabile dal 22 giugno.