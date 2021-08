Coronavirus, aumentano positivi, contagi e ricoveri in Puglia

Decessi

Il dato di Giovinazzo

Curva epidemiologica nuovamente in crescita in Puglia nelle ultime giornate. Ieri, 20 agosto, sono stati registrati 347 nuovi contagi su 14.160 tamponi effettuati in 24 ore, pari al 2,45% del campione totale. Il riepilogo:90 Provincia Bat87 Provincia di Lecce54 Area Metropolitana di Bari42 Provincia di Brindisi39 Provincia di Foggia26 Provincia di Taranto12 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiI positivi aumentano in regione e sono attualmente 4479 (145 in più rispetto a giovedì): 4301 in isolamento domiciliare, 178 i ricoverati in ospedale (10 in più rispetto a giovedì) compresi i 22 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (uno in meno rispetto a giovedì).Nelle ultime 24 ore la Puglia ha fatto registrare anche 2 nuovi decessi per Covid ed il numero delle vittime pugliesi è salito quindi a 6690. Nell'Area Metropolitana di Bari sono 2279 i deceduti.A Giovinazzo attualmente ci sono 11 positivi. 1254 i contagiati totali, 1226 i guariti, 17 le vittime ufficiali.