Coronavirus, altri 8 casi in Puglia ed aumentano i ricoverati

IL DATO ATTUALE

C'è una situazione che va tenuta sotto controllo. I contagi da Covid 19 in Puglia continuano ad aumentare negli ultimi giorni e nella giornata di ieri se ne sono, sui 1.843 tamponi effettuati. Il totale degli infetti da inizio pandemia è quindi salito in regione a 4.586, di cui 1.502 nella Città Metropolitana di Bari.I nuovi casi hanno interessato il Salento (3), il barese ed il foggiano (2) ed il brindisino (1).La Task Force regionale continua a monitorare la situazione, ribadendo a più riprese che il virus non è sconfitto, che circola e che bisogna continuare a mantenere comportamenti virtuosi. Difficile anche, dagli scarni bollettini, comprendere se si tratti di persone giunte in Puglia dall'estero, che si trovano in vacanza o se si tratta di focolai del tutto autoctoni.La buona notizia è che non ci sono stati decessi ed il numero delle vittime è rimasto di, di cui 151 nel barese ed una sola a Giovinazzo.I guariti dal Covid 19 sono 3.961 (dato aggiornato), mentre sono aumentati i ricoverati, saliti nuovamente a 16. Non si registrano pazienti in terapia intensiva dal 22 giugno scorso, ma sono in isolamento domiciliare 59 persone. Il computo totale dei positivi che si trovano sul territorio regionale è di 77 (uno a Giovinazzo).