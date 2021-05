Coronavirus, altri 25 morti nella domenica pugliese

La situazione attuale in Puglia



Il dato giovinazzese

La Puglia ha fatto registrare 25 decessi nelle ultime ore: 9 nella Bat, 7 nel brindisino, 4 nel tarantino, 2 nel barese, 2 nel Basso Salento ed un caso riferito ad un residente fuori regione. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 6103 e 2136 sono state le vittime nel barese.Nella nostra regione sono stati 646 i contagi da Covid-19 emersi dall'analisi di 8631 tamponi, pari al 7,48% del campione totale. Si tratta di una percentuale ancora alta rispetto alla media nazionale, ma certamente in discesa se confrontata con quelle delle scorse settimane. Questa la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna provincia pugliese:229 Area Metropolitana di Bari80 Provincia di Lecce64 Provincia di Taranto108 Provincia Bat130 Provincia di Foggia31 Provincia di Brindisi3 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaGli attualmente positivi in Puglia sono 44338 (42 in meno rispetto a sabato) e 42.672 sono i nostri corregionali che si stanno curando in casa. I ricoverati salgono di 6 unità e sono 1666. 180 i ricoverati in terapia intensiva.Note liete arrivano infine dai guariti, 663 nelle scorse ore e complessivamente, da inizio emergenza sanitaria, diventati 192246.A Giovinazzo ci sarebbero 79 positivi, mentre i giovinazzesi che hanno contratto il virus sono 1188 ed il numero dei guariti è salito a 1093. Le vittime accertate sono state 16.