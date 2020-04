Coronavirus, altri 11 morti in Puglia

Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

IL DATO NAZIONALE

La Puglia fa registrare altriper Coronavirus. Lo ha comunicato il Presidente regionalesulla scorta delle informazioni pervenute, dal Direttore del dipartimento promozione della salute, la cui intervista pubblicheremo nelle prossime ore.Le 11 vittime provenivano in quattro casi dall'Area Metropolitana di Bari, tre dal foggiano, due erano salentine, una tarantina ed una brindisina. Da inizio pandemia ci sono statiCome ha spiegato il Responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia, il prof., da ieri 22 aprile, i dati seguono un nuovo percorso e si riferiscono a più giornate. Di certo c'è che ci sono altrial Covid-19, 28 dei quali interessano persone della Città Metropolitana di Bari. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 48.342 test. Come previsto dal protocollo, i 108 tamponi risultati positivi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità.933 provincia di Foggia512 provincia di Brindisi461 provincia di Lecce358 provincia Bat249 provincia di Taranto27 relativi a residenti fuori regione2 non ancora attribuitiI pazienti attualmente guariti, tra cui un giovinazzese, sono 494, 35 in più rispetto al martedì. Ricoverata in ospedale restano 564 persone, di cui 60 in terapia intensiva. Attualmente le persone positive in Puglia sonoma in 2.250 si stanno curando a casa.L'Italia ha superato ieri i 25.000 morti (per l'esattezza siamo a 25.085 decessi), mentre 54.543 persone si sono lasciate il virus alle spalle. 107.699 sono gli italiani attualmente positivi al Coronavirus, ma da inizio pandemia sin sono ammalati 187.327 nostri connazionali. I degenti negli ospedali della penisola sono 23.805 e di questi 2.384 occupano posti letto in terapia intensiva.