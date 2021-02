Coronavirus: a Giovinazzo 170 attualmente positivi. In Puglia 46 decessi in un giorno

46 morti in Puglia



La situazione attuale in regione

Come annunciato in diretta Facebook dal Sindaco Tommaso Depalma, a Giovinazzo ci sarebbero attualmente 170 persone positive al Coronavirus, un dato in calo, ma che a gennaio ha fatto registrare nuovi picchi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In città sono state 7 le vittime ed oltre 600 i contagiati (611 sino al 31 gennaio). I guariti, alla medesima data, erano 387.Record negativo delle ultime settimane sul versante dei decessi in Puglia: ne sono stati registrati 46 in un solo giorno: 14 nella Bat, 12 nel barese, 8 in provincia di Lecce, 6 nel tarantino, 4 in Capitanata, 2 nel brindisino. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3300 e 1058 vivevano nella ex provincia di Bari.I test effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati 10793, 1044 dei quali (pari al 9.67%) hanno dato esito positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test, dai quali sono emersi complessivamente 125.209 casi di positività (il 9.36% del totale).Sale il numero dei contagiati attuali in regione: sono 13 in più rispetto al martedì e sono esattamente 51.715. Tra di essi il 97% circa si sta curando a casa ed in ospedale sono ricoverate 1584 pazienti. Tra di loro anche 155 in lotta in terapia intensiva.Infine il dato confortante sui guariti: sono stati 985 nelle ultime ore, 70.194 da inizio pandemia.