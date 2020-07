Coronavirus, 9 nuovi casi in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

Nuova impennata di casi di positività al Covid-19 in Puglia, resi ufficiali dal bollettino della Regione diramato ieri pomeriggio.Nelle ultime ore sono stati registrati3 nella Città Metropolitana di Bari, 3 in Salento, uno nel brindisino e nel foggiano, con un caso attribuito ad un residente fuori regione.I casi complessivi da inizio pandemia sono quindie c'è preoccupazione per chi giunge in Puglia da altri Stati e da regioni fortemente colpite.Nessun decesso è stato tuttavia registrato nelle ultime ore ed il triste computo del numero delle vittime rimane di 548, 151 nel barese ed una a Giovinazzo.In puglia si contano 64 positivi (uno a Giovinazzo di un italiano non residente), mentre in ospedale sono ricoverati 11 pazienti e per fortuna nessuno di essi è in terapia intensiva. Si stanno curando in isolamento domiciliare 52 persone, mentre resta da comprendere dove si trovino altri 3 pazienti risultati positivi. I guariti, infine, sono 3.952.