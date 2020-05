Coronavirus, 7 nuovi positivi nella Città Metropolitana di Bari

La suddivisione dei decessi per Provincia

La situazione attuale

Ci sonosecondo quanto riferito nella serata di ieri nel bollettino regionale.In Puglia ci sonoe complessivamente il dato sale a 4.490 persone che si sono infettate da inizio pandemia. Gli 8 casi positivi sono risultati dall'esame di 2.177 tamponi. Ed a proposito di tamponi, i test naso-orofaringei effettuati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 116.765. Attualmente in regione ci sonoOttima notizia sul fronte decessi: il sabato non ha fatto registrare vittime in Puglia e quindi il computo delle persone che hanno perso la vita per Coronavirus resta di 501 morti.145 Provincia di Foggia131 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)75 Provincia di Lecce61 Provincia di Brindisi58 Provincia Barletta-Andria-Trani30 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneSono invece guarite 2.768 persone, 69 in più rispetto all'ultimo aggiornamento. Restano in ospedale 150 pazienti, dei quali 12 ancora in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare e stanno superando la malattia 1.060 pugliesi che accusano sintomi lievi o sono asintomatici.