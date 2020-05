Coronavirus, 7 morti e 5 nuovi positivi secondo la Regione Puglia

La Regione Puglia ha comunicato nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, i nuovi dati su contagi e decessi sul nostro territorio. Dati che sono cumulativi dei giorni precedenti e che non erano stati comunicati agli organi di stampa.Si registrano 7 morti per Covid-19, uno nel tarantino, 5 nella provincia Bat ed un altro nel brindisino. Il totale delle vittime da inizio pandemia è pertanto salito a 470.Ci sono anche 5 nuovi contagi (su 1.424 test orofaringei, pari allo 0,35%), di cui uno solo interessa la Città Metropolitana di Bari. Nella ex provincia barese i contagiati da inizio emergenza sanitaria sono quindi 1.435, mentre in Puglia si sono registrati 4.379 casi. I tamponi effettuati complessivamente sono 91.035. Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica di seconda istanza Ied i dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Con aggiornamento a domenica 17 maggio, in Puglia ci sono ancora 2.017 persone positive al Coronavirus (, mentre i guariti sono saliti a 1.892. I ricoverati in ospedale scendono a 263 (9 in meno) ed in terapia intensiva ci sono attualmente 21 pugliesi. Si stanno curando a casa, infine, 1.733 persone, 77 in meno rispetto all'ultimo rilevamento regionale.