Coronavirus, 39 morti nelle ultime ore in Puglia. Risale il numero dei ricoveri

La situazione attuale in Puglia

Sono 39 i morti per Sars CoV2 o per le sue dirette conseguenze nelle ultime ore in Puglia, ben 13 nel barese. Il totale da inizio pandemia è salito a 4161, mentre la nostra regione si avvia a divenire, con ogni probabilità, arancione dal prossimo fine settimana. Dal principio dell'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1341 le vittime nell'Area Metropolitana di Bari, 10 a Giovinazzo.Nelle ultime ore sono tornati a salire anche i ricoverati, +16 nelle ultime ore e 1532 complessivamente.Gli attualmente positivi in Puglia, con i 1286 casi ufficializzati ieri, 9 marzo, sono saliti a 35.805 e 34.273 si stanno curando a casa (pari al 95,7%). In terapia intensiva ci sono 179 persone che lottano per la sopravvivenza. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test, dai quali sono emersi complessivamente 157.337 casi di positività (il 9.6% del campione totale).I guariti sono stati 649 nelle ultime 24 ore. Il totale sale a 117.371.