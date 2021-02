Coronavirus: 36 morti e 1003 guariti in Puglia nelle ultime ore. Giovinazzo registra il nono decesso

Oltre mille guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Puglia ancora in zona arancione e regione in cui il Covid-19 continua purtroppo a mietere vittime. Nelle ultime ore sono stati registrati altri 36 decessi 12 in Capitanata, 11 nel barese, 8 in provincia di Taranto, 3 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 3228. Questa la suddivisione dei deceduti per provincia in cui risiedevano:1035 Area Metropolitana di Bari954 Provincia di Foggia395 Provincia Bat387 Provincia di Taranto235 Provincia di Lecce194 Provincia di Brindisi22 residenti fuori Regione4 di provincia di residenza non notaIl dato incoraggiante arriva dal moltiplicarsi dei casi di guarigione: nelle ultime ore sono stati 1003, portando il totale da inizio pandemia a 67.974.Nelle ultime 24 ore sono state registrati altri 379 casi su 4.122 tamponi effettuati, pari al 9,19% del campione totale.Attualmente i positivi al Sars CoV2 in Puglia sono 52.084, 660 in meno rispetto al bollettino della domenica sera. Di questi, ben 50.502, pari al 96,9%, si sta curando in casa. In ospedale sono ricoverate 1582 persone e tra di esse 171 lottano in terapia intensiva.Aggiornato ieri, 1° febbraio, il computo dei decessi a Giovinazzo: sono stati 9 e ben 3 si sono verificati nel primo mese del 2021. La più giovane vittima aveva 57 anni, il più anziano 91. Da inizio pandemia si sono infettate 571 persone e 387 sono guarite. Attualmente i positivi sul territorio comunale sono 186.