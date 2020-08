Coronavirus, 33 nuovi casi in Puglia, 16 nel barese

16 casi nel barese, 7 di rientro da Grecia e Malta

Nessun decesso



La situazione attuale in Puglia

Si fa preoccupante la situazione dei contagi in Puglia, risaliti ancora. Nella sola giornata di ieri, 12 agosto, su 2.123 tamponi effettuati, ben 33 hanno dato esito positivo. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è quindi salito a 4.793.Ben 16 nuovi casi riguardano la Città Metropolitana di Bari e su questo punto è intervenuto il direttore della ASL metropolitana, Antonio Sanguedolce, che ha così chiarito alcuni passaggi: «Il bollettino epidemiologico registra nella Provincia di Bari 16 casi positivi Covid,ha spiegato il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce.Casi simili si registrano nel brindisino, con rientri da Malta e Romania e purtroppo un ritorno dall'Emilia Romagna, e nella provincia di Barletta-Andria-Trani.Gli altri positivi sono così ripartiti: 7 in provincia di Foggia, 5 nella Bat, 4 nel brindisino e uno nel tarantino.Nella nostra regione non si registra nessun nuovo decesso e quindi il numero dei pazienti che non ce l'hanno fatto resta di 554 (uno a Giovinazzo).I focolai pugliesi sono quindi riferibili in molti casi a rientri da Paesi esteri. Resta inquietante l'impennata di attualmente positivi sul territorio regionale: sono ormai 262, di cui 45 ricoverati in ospedale e 216 in isolamento domiciliare con pochi sintomi. Tornano ad aprirsi le terapie intensive con una persona che è purtroppo ricoverata in uno dei reparti pugliesi.Chiusura con i guariti: sono 3.977, dato inalterato nelle ultime 24 ore.