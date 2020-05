Coronavirus, 27 nuovi contagi e 6 decessi nelle ultime ore in Puglia

Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

La situazione complessiva attuale

Sei decessi nelle ultime ore in Puglia

Il numero di casi di positività al Covid-19 in Puglia è salito complessivamente a 4.099. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di venerdì 1 maggio, il Presidente della Regione, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro,I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1.832,. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra la Capitanata (6), il Basso Salento (2), il brindisino (11), il tarantino (3) e la Bat (1). Per un caso è ancora in corso di attribuzione la provincia di provenienza.1.050 provincia di Foggia577 provincia di Brindisi489 provincia di Lecce374 provincia Bat261 provincia di Taranto29 relativi a residenti fuori regione3 non ancora attribuitiDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 64.292 test. Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.731 pazienti sono risultati guariti. I casi attualmente positivi sono invece 2.947. In ospedale restano 428 persone, 11 in meno rispetto ai dati forniti giovedì sera, e di questi 39 sono ancora in terapia intensiva. In 2.480 si curano a casa, sintomo di una tendenza ormai consolidata.Sono stati registrati sei decessi sul territorio pugliese, tre a testa nell'Area Metropolitana di Bari e nel foggiano. Il computo totale dei positivi al Coronavirus deceduti in regione è perciò salito a