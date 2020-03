Coronavirus, 248 contagi in Puglia. 16 i decessi

IN ITALIA

Sale. L'aggiornamento è alle 20.30 di domenica 15 marzo, comunicato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sottolinea che sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.Di questiI casi positivi sono così suddivisi: 13 in Provincia di Bari (tra cui la 47enne di Terlizzi); 5 nella provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. I morti, purtroppo, passano da 12 a 16 in una sola giornata. Il più giovane è il 38enne di Turi.Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a sabato sono 2.853. 368 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a369 le persone dichiarate guarite, una in più rispetto ai deceduti;, mentre 9663 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 1672 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 9268 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 27747.Ben 252 vittime nella sola Lombardia, regione più colpita con 13.272 casi positivi totali, seguita dall'Emilia-Romagna (3.093 casi) e dal Veneto (2.172).