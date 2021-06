Coronavirus, 17 morti nelle ultime ore in Puglia

La nuova situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare 17 decessi per Covid-19 nelle ultime ore: 9 nel barese, 3 nel leccese, 3 in Capitanata, 1 nel brindisino, 1 nel tarantino. Il computo delle vittime dall'inizio dell'epidemia è salito a 6561. Di seguito il riepilogo:2249 Area Metropolitana di Bari1491 Provincia di Foggia994 Provincia di Taranto703 Provincia Bat652 Provincia di Lecce382 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaSono invecei nuovi contagiati rintracciati dopo l'analisi di 8302 tamponi, pari all'1,61% del campione totale. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia di residenza:39 Provincia Bat34 Provincia di Brindisi19 Area Metropolitana di Bari18 Provincia di Lecce18 Provincia di Taranto8 Provincia di Foggia2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuitiSono 17331 (-1208 rispetto a lunedì) gli attualmente positivi al Sars CoV2 e 16959 sono coloro i quali si curano a casa. In ospedale sono ricoverati per Covid 372 pugliesi, 59 in meno rispetto al lunedì. In terapia intensiva ci sono 31 persone che lottano contro il virus.I guariti sono stati nelle ultime 24 ben 1325, che hanno portato il totale da inizio pandemia a 227679.I positivi al Sars CoV2 a Giovinazzo sono 22 (-20). In totale sono 1231 i giovinazzesi che hanno contratto il virus da marzo 2020 e 1192 sono guariti. Le vittime sono state complessivamente 17.