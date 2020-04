Coronavirus, 11 morti nella Città Metropolitana di Bari

IN ITALIA

Il Presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che ieri, mercoledì 1° aprile, in Puglia sono stati effettuati 1.136 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e5 nella Provincia Bat;27 nella Provincia di Brindisi;33 nella Provincia di Foggia;18 nella Provincia di Lecce;22 nella Provincia di Taranto;1 fuori regione.(La somma dei dati per provincia è superiore di 2 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).Sono stati registrati: 11 nella Città Metropolitana di Bari, 1 in Provincia di Brindisi, 2 in Provincia di Foggia, 5 in Provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 15.209 test. Salgono a 61 i pazienti guariti. Mentre il totale dei decessi è purtroppo. Restanomentre gli ospedalizzati sono 637. Con sintomi, ma a casa sono in 1.012.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è quindi ora di 1.946 così divisi:116 nella Provincia di Bat;191 nella Provincia di Brindisi;490 nella Provincia di Foggia;321 nella Provincia di Lecce;148 nella Provincia di Taranto;20 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono 80.572 i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal presidente del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18:00 di ieri, 1° aprile: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 2.937.Sono stati 727 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, dato in lieve calo rispetto al martedì, che hanno portato il totale a 13.155.Fortunatamente, mentre 28.403 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 4.035 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 48.134 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 110.574.